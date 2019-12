Fehlalarm: Aaron Carter bekommt Besuch von der Polizei

Anzeige

Los Angeles. US-Sänger Aaron Carter (32, "Crush On You") ist wegen eines Fehlalarms von der Polizei aus dem Schlaf gerissen worden. Notfallhelfer hätten seine Wohnungstür aufgebrochen, sagte er dem Promi-Portal "TMZ.com" am Mittwoch (Ortszeit). Grund dafür war einem Medienbericht zufolge ein eingegangener Notruf bei der Polizei, dass Carter möglicherweise eine Überdosis erlitten habe. Das stellte sich als falscher Alarm heraus.

Die Sanitäter hätten ihn gefragt, ob er Tabletten genommen habe oder sich etwas antuen wolle, sagte Carter "TMZ.com". Das sei aber nicht so gewesen - er sei bloß eingeschlafen. Er werde die Polizei bitten, seine Tür zu reparieren, sagte Carter weiter. Der Bruder von Backstreet-Boys-Mitglied Nick Carter (39) hat schon mehrfach öffentlich über seine Drogen-Vergangenheit gesprochen. Er ist nach eigenen Angaben aber inzwischen clean.

RND/dpa