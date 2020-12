„Fast and Furious“-Star Tyrese Gibson trennt sich: “Dankbar für vier Jahre”

Anzeige

Berlin. „Fast and Furious“-Star Tyrese Gibson (42) und seine Ehefrau Samantha Lee haben ihre Trennung bekanntgegeben. „Wir fühlen uns unglaublich gesegnet, dass wir uns gefunden haben, und zutiefst dankbar für die vier Jahre, die wir miteinander verheiratet waren“, hieß es in dem Statement, dass beide am Mittwoch (Ortszeit) bei Instagram veröffentlichten.

Demnach wollen die zwei auch weiterhin befreundet bleiben und sich gemeinsam um ihre Tochter kümmern.

Berichten zufolge hatten die beiden 2017 geheiratet. Tyrese Gibson war demnach bereits verheiratet und hat eine zweite Tochter aus dieser Ehe.

In der „Fast and Furious“-Reihe spielt Gibson seit dem zweiten Teil die Rolle des Roman Pearce.