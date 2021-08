Fans rätseln über Instagram-Foto: Trägt Mario Barth jetzt Glatze?

Anzeige

Was seine Frisur angeht hat Mario Barth in den vergangenen Jahren nicht viel experimentiert. Der Comedian trug seine blonden Haare meist in einem beliebten Männerhaarschnitt: kurz.

Nun hat Barth ein Foto auf Instagram gepostet, dass ihn vermeintlich mit Glatze zeigt. Er schreibt dazu: „Wer verliert, muss rasieren. Das ist vielleicht ne Scheiße. Überlegt euch genau jede Wette.” Er betont aber auch, dass dies kein großes Problem ist: „Keine Panik, wächst nach.” Doch ist die neue Frisur wirklich echt? Seine Fans und Follower rätseln. So schreibt eine Frau: „Wie alle nicht verstehen, dass es ein Filter ist.” Ein anderer schreibt: „Man sieht, dass es nicht echt ist.” Aber es gibt auch Lob, für den Fall, dass Barth wirklich einen Wetteinsatz eingelöst hat: „Ich find es nicht schlecht, sogar besser als vorher”, schreibt eine Frau. Eine andere meint: „Steht dir.”

Und Barth selbst? Der befeuert die Diskussionen noch und postet ein weiteres Foto, das ihn mit Glatze zeigt. Er schreibt dazu: „Wächst doch schon wieder nach. Also alle mal ganz entspannt, ohne Humor geht es nicht.”