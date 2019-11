Fans in Sorge: Aaron Carter überraschend im Krankenhaus

Anzeige

Große Sorge um Aaron Carter (31, "Sooner Or Later"): Nach turbulenten Wochen scheint der Sänger sich derzeit im Krankenhaus aufzuhalten. Auf seinem Instagram-Account wurde ein Bild veröffentlicht, das den schlafenden Carter im Ascension Sacred Heart Hospital in Florida zeigt. Es ist unklar, wie es dem 31-Jährigen genau geht.

Mama Jane übernimmt seine Kanäle

Offenbar hat Carters Mutter Jane, die den Schnappschuss auch bei sich teilte, das Bild veröffentlicht. "Mama wird sich um dich kümmern", heißt es zumindest im dazugehörigen Kommentar. Außerdem meldete sie sich auf dem Twitter-Profil Carters zu Wort. "Bis er sich erholt hat, kümmere ich mich um die Social-Media-Kanäle meines Sohns...", schreibt "Mamma Jane" dort. Es ist also durchaus möglich, dass sich Carter noch eine Weile im Krankenhaus befinden könnte.

I’m handlin socials for my son till he recoverers... -mamma jane — Aaroncarter (@aaroncarter) November 14, 2019

Im September hatte der Sänger in der US-Show "The Doctors" öffentlich über psychische Probleme gesprochen. "Die offizielle Diagnose ist, dass ich an multipler Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und akuter Angst leide", erklärte er damals. Außerdem sei er manisch-depressiv. Carter hielt einen Beutel voller verschreibungspflichtiger Medikamente in die Kamera und erzählte: "Ich bekomme Xanax, Seroquel, Gabapentin, Hydroxyzin, Trazodon, Omeprazol."

RND/wue/spot