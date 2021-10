Anzeige

Leipzig. Der Musiker Gil Ofarim hat dem Leipziger Hotel Westin Antisemitismus vorgeworfen und damit eine tagelange Debatte ausgelöst. Was genau an dem besagten Abend an der Rezeption geschah, wissen derzeit nur Ofarim und der beschuldigte Hotel­mitarbeiter. Doch ein Überwachungs­video könnte den Fall bald aufklären.

Wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet, soll das Video die Frage klären, ob Ofarim die Kette mit dem Davidstern sichtbar in der Eingangshalle des Westin trug, und ob diese tatsächlich Ursache der Auseinandersetzung war. Die Zeitung beruft sich auf Ermittlerkreise.

Videomaterial soll ausgewertet werden

Mit spezieller Software könne demnach die Qualität der Aufnahmen verbessert und Details kenntlich gemacht werden. In einem der Videos sei ein aufgeregter Gil Ofarim am Check-in zu sehen. Unklar ist, wieso er aufgeregt war, denn aus datenschutzrechtlichen Gründen haben die Aufnahmen keinen Ton. Nicht zu sehen ist auf dem Material laut der Zeitung offenbar Ofarims Kette mit Davidstern.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig sagte am Samstag auf „LVZ“-Anfrage, die Auswertung der Videoaufnahmen seitens Polizei und Staatsanwaltschaft sei noch nicht abgeschlossen. Es seien nicht nur eine, sondern mehrere Videoaufnahmen der Überwachungskameras gesichert worden. Welche davon für den Fall relevant seien und welche nicht, könne noch nicht gesagt werden.

Auch das Westin selbst wollte sich am Samstag nicht weiter zu den Aufnahmen äußern.