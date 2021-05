Fall Epstein: Staatsanwaltschaft verteidigt Überwachung von Ghislaine Maxwell

Anzeige

New York. Die US-Staatsanwaltschaft hat die strenge Überwachung der in New York inhaftierten Ex-Freundin von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, verteidigt. Es sei nötig, während Maxwells Schlafenszeit alle 15 Minuten mit einer Taschenlampe in ihre Zelle zu leuchten, weil sie unter hohem Druck stehe und für ihre Sicherheit in der Einzelzelle gesorgt werden müsse, gaben die Staatsanwälte gegenüber der Richterseite am Mittwoch (Ortszeit) zu verstehen. Grundlage für ihre Argumentation waren Beratungen mit Anwälten des Gefängnisses in Brooklyn, in dem sich Maxwell befindet.

Maxwell ist seit Juli in Haft. Ihr wird zur Last gelegt, von 1994 bis 2004 Mädchen im Teenageralter rekrutiert zu haben, damit Epstein sie sexuell missbrauchen konnte. Sie hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Maxwells Anwälte argumentierten, dass mit der Taschenlampe geleuchtet werde, weil sich Epstein im August 2019 in der Untersuchungshaft das Leben genommen hat. Die Richterseite wollte wissen, warum die Angeklagte nachts keine Augenmaske tragen dürfe. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass Maxwell keine gegeben werden könne, weil Augenmasken im Gefängnis nicht zu kaufen seien.

Der Prozess gegen Maxwell wurde von Juli auf Anfang Herbst verschoben. Ein genaues Datum ist noch nicht festgelegt worden.