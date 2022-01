Trotz Australian-Open-Auslosung: Erneut keine Entscheidung im Fall Djokovic

Anzeige

Anzeige

Ähnlich wie der Richter sich am Montag Zeit ließ mit einem Urteil im Fall Novak Djokovic, zog sich auch die Entscheidung des australischen Einwanderungsministers Alex Hawke am Donnerstag hin. Letztendlich wurde gar die Auslosung für die Australian Open, die für Donnerstagnachmittag anberaumt war, um eine Stunde verschoben. Hawke hält nach wie vor das Schicksal des serbischen Tennisstars in seinen Händen – er könnte das Visum trotz der Gerichtsentscheidung für Djokovic erneut stornieren.

Auch Australiens Premierminister Scott Morrison wollte den Fall bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag nicht kommentieren. Er betonte aber erneut, dass ungeimpfte Ausländer nicht in das Land einreisen dürften, es sei denn, sie hätten eine gültige medizinische Ausnahmegenehmigung. Daran habe sich nichts geändert.

Letztendlich fand die Auslosung für die Australian Open dann aber doch statt. Novak Djokovic wird zunächst gegen einen serbischen Kollegen, die Nummer 78 der Welt, Miomir Kecmanovic, antreten. Wenn er denn darf.

Anzeige

Gericht entschied für Djokovic

Anzeige

Die australische Saga um den serbischen Tennisstar Novak Djokovic hält die gesamte Welt seit einer Woche in Atem. Nachdem er vergangene Woche zunächst stundenlang am Flughafen in Melbourne festgehalten worden war, war das Visum des Tennisstars für Australien annulliert worden. Hintergrund war der unklare Impfstatus des Sportlers. Doch der Serbe, der eigentlich ab dem 17. Januar seinen Titel bei den Australian Open verteidigen will, ging daraufhin vor Gericht.

Der australische Richter schlug sich letztendlich auf die Seite des Tennisspielers und hob die Stornierung des Visums auf. Damit verblieb das Schicksal des Sportlers rein in den Händen des australischen Einwanderungsministers, der die Kapazität hat, das Visum erneut zu annullieren.

Anzeige

Australische Opposition: „Internationale Blamage“

Am Donnerstag äußerten sich mehrere australische Politiker zu dem Eklat, der inzwischen längst zum Politikum in Australien geworden ist. Oppositionschef Anthony Albanese nannte die Djokovic-Saga gegenüber Medienvertretern und -vertreterinnen eine „internationale Blamage“: „Australien vertritt die Politik, ungeimpfte Personen nicht nach Australien zu lassen“, sagte er. In seinen Augen müsse die Regierung noch erklären, wie es dazu kommen konnte. Die Angelegenheit sei „ein Debakel“, das typisch für eine Regierung sei, die sich zurücklehne und warte, bis ein Problem zur Krise werde, bevor sie handeln würde. „Jeder kannte Novak Djokovic und die Australian Open“, sagte er. „Es ist nicht so, dass wir nicht wussten, wann das Datum war.“

Der stellvertretende Premierminister Barnaby Joyce dagegen äußerte sich zur Stimmung in Australien. Er sagte gegenüber dem australischen Fernsehsender Channel 9, dass die meisten Australier nicht auf der Seite von Novak Djokovic stehen würden, sondern eher gedacht hätten, dass er nach Hause geschickt werde, weil er nicht zweimal geimpft sei. „Die überwiegende Mehrheit der Australier mag die Idee nicht, dass eine andere Person, ob Tennisspieler oder der König von Spanien oder die Königin von England, hierher kommen und für sie andere Regeln gelten als für alle anderen“, sagte Joyce.

Anzeige

Ungereimtheiten verärgern australische Bevölkerung

Verärgert sind viele Australier nicht nur deswegen, weil der Tennisstar nicht gegen Covid-19 geimpft ist. Auch Ungereimtheiten um eine Covid-Infektion im Dezember und falsche Angaben auf einem Einreiseformular sorgten in den vergangenen Tagen für eine eher negative Stimmung ihm gegenüber.

Wohl um den australischen Behörden ein wenig Wind aus den Segeln zu nehmen und um die öffentliche Meinung zu besänftigen, äußerte sich der Sportler bereits am Mittwoch über Instagram zu den Vorwürfen gegen ihn. Djokovic erklärte darin, dass er nicht von seinem positiven Testergebnis gewusst habe, als er Mitte Dezember an einer Tennisveranstaltung mit Kindern in Belgrad teilgenommen hatte. Er habe erst nach der Veranstaltung festgestellt, dass er positiv war. Ein Schnelltest, den er davor gemacht habe, sei noch negativ gewesen.

Anzeige

ZUM THEMA Djokovic reagiert auf Vorwürfe und bestreitet wissentliche Falschangaben

Danach habe er sämtliche anderen Veranstaltungen abgesagt, bis auf eine „langstehende“ Interviewverpflichtung mit der französischen Zeitung „L‘Equipe“. „Ich fühlte mich verpflichtet, das L‘Equipe-Interview durchzuführen, da ich den Journalisten nicht im Stich lassen wollte, aber ich achtete darauf, dass ich mich sozial distanzierte und eine Maske trug, außer als mein Foto aufgenommen wurde.“

Danach habe er sich zu Hause isoliert. Im Nachhinein müsse er aber eingestehen, dass dies „eine Fehleinschätzung“ gewesen sei. „Ich akzeptiere, dass ich diese Verpflichtung hätte verschieben sollen“, schrieb er. Außerdem äußerte sich der Weltranglistenerste zu dem Vorwurf, auf einem Einreiseformular nach Australien falsche Angaben gemacht zu haben. Dies sei „ein menschlicher Fehler“ und „keine Absicht“ gewesen. „Wir leben in herausfordernden Zeiten in einer globalen Pandemie und manchmal können solche Fehler passieren“, sagte er.

Falschangabe auf Einreiseformular könnte ernste Folgen haben

Doch die falsche Angabe auf seinem Einreiseformular – Djokovic hatte verneint, in den 14 Tagen vor seiner Australienreise gereist zu sein, war dabei aber in Serbien und in Spanien gewesen – könnte ernste Folgen haben: Sie könnte eine Geldstrafe bis zu 6600 Australische Dollar, umgerechnet fast 4200 Euro, oder sogar eine Gefängnisstrafe bis zu zwölf Monaten nach sich ziehen.

ZUM THEMA Falsche Angaben bei der Einreise: Das könnte Novak Djokovic nun drohen

Außerdem könnte Djokovic an künftigen Australian Open ebenfalls vorübergehend nicht teilnehmen. „Wenn es Beweise dafür gibt, dass Herr Djokovic tatsächlich falsche Angaben gemacht hat, würde selbst eine freiwillige Ausreise eine dreijährige Sperre für weitere Visaanträge nicht ausschließen“, schrieb John Findley, ein australischer Anwalt, der auf Einwanderungsrecht spezialisiert ist, in einer E-Mail.