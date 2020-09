Fall Breonna Taylor: LeBron James „am Boden zerstört, traurig, wütend“

Anzeige

Los Angeles. Basketball-Superstar LeBron James hat der Familie der schwarzen Amerikanerin Breonna Taylor sein Beileid ausgesprochen. „Meine Liebe geht an Breonnas Mutter, Familie und Freunde“, schrieb James am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter. „Heute habe ich keine Worte. Ich bin am Boden zerstört, verletzt, traurig, wütend“, twitterte der 35-Jährige.

James reagierte damit auf das Urteil einer Grand Jury im US-Staat Kentucky, die die Schüsse von drei Polizisten bei einem nächtlichen Einsatz in Taylors Wohnung im März in Louisville als rechtens einstufte. Die Ermittler seien zu dem Schluss gekommen, dass die Polizisten sich selbst verteidigt hätten, sagte der Justizminister des Bundesstaates, Daniel Cameron. Nur einer der Beamten wurde angeklagt, bei der Wohnungsdurchsuchung andere Bewohner in dem Mehrfamilienhaus durch Schüsse gefährdet zu haben.

„Wir wollen Gerechtigkeit für Breonna“

"Wir wollen Gerechtigkeit für Breonna, aber Gerechtigkeit erfahren offenbar nur die Wände ihrer Nachbarwohnung", empörte sich der Sportler. Überrascht von dem Urteil sei er jedoch nicht: "Keine Person auf der Welt wird so verächtlich behandelt wie die schwarze Frau." In der Vergangenheit hat der Lakers-Star bereits öfter heftige Kritik an Rassismus und Polizigewalt in den USA geübt.