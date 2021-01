Ex-RTL-Moderatorin Jennifer Knäble ist Mama geworden

Anzeige

Die Fernsehmoderatorin Jennifer Knäble ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die frischgebackene Mama teilte ein Bild von sich und ihrem Neugeborenen im Krankenhausbett. Neben ihr lächelt ihr Mann und Vater des Kindes, der Radiomoderator Felix Moese, in die Kamera. „Willkommen in unserer Familie, kleiner süßer Carl!“, kommentierte die 40-Jährige das Foto und erklärte, dass ihr Sohn bereits am Morgen des 2. Januar zur Welt gekommen war. „Unser größtes Glück“, fügte sie hinzu.

Ihr Sohn hat außerdem schon seinen eigenen Hashtag: „Babyjelix“, eine Verbindung der beiden Vornamen seiner Eltern Jennifer und Felix. Die 40-Jährige und der Radiomoderator sind seit 2017 verheiratet. Ihr neugeborener Sohn ist das erste gemeinsame Kind des Paars.

Jennifer Knäble arbeitete 16 Jahre lang für RTL und hatte unter anderem „Guten Morgen Deutschland“ und „Punkt 12″ moderiert. Im April 2020 beendete sie ihre Laufbahn bei RTL, um sich neuen Projekten zu widmen.