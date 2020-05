Ex-Präsident Bill Clinton schreibt seinen zweiten Krimi

Anzeige

New York. Der frühere US-Präsident Bill Clinton (73) schreibt ein weiteres Buch mit dem Krimi-Autor James Patterson (73). Der Kriminalroman mit dem Titel "The President’s Daughter" (auf Deutsch etwa: Die Tochter des Präsidenten) solle im Juni 2021 erscheinen, teilte der Verlag Hachette mit. Er solle von einem früheren US-Präsidenten handeln, der auf dem Land im US-Bundesstaat New Hampshire lebt, und dessen Tochter entführt wird.

2018 hatten Clinton, der zwischen 1993 und 2001 US-Präsident war, und Patterson, der zu den erfolgreichsten Kriminalautoren der USA gehört, ihr erstes gemeinsames Buch “The President Is Missing” (auf Deutsch etwa: Der Präsident wird vermisst) veröffentlicht, das sich mehr als 3,2 Millionen mal verkauft hatte.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Buch mit einem Meister des Geschichtenerzählens wie Jim schreiben würde - und erst recht nicht zwei", sagte Clinton. "Ich denke, dass die Leser "The President's Daughter" mit viel Spaß lesen werden - genauso viel Spaß, wie es mir macht, daran zu arbeiten."