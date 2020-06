Ex-NFL-Profi Reche Caldwell bei Raubüberfall erschossen

Anzeige

Tampa. Nach US-Medienberichten ist der ehemalige NFL-Profi Reche Caldwell erschossen worden. Den Angaben vom Sonntag (Ortszeit) zufolge starb er tags zuvor an den Folgen eines mutmaßlichen Raubüberfalls. Laut “TMZ” wurde Caldwell bei einem versuchten Raubüberfall in die Brust und Beine geschossen und verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Der 41-Jährige spielte in der National Football League für die San Diego Chargers, die New England Patriots und die Washington Redskins. Unter anderen Ex-Patriots Quarterback Tom Brady veröffentlichte Beileidsbekundungen in den sozialen Netzwerken. Auch die Patriots trauern auf Twitter um ihren ehemaligen Spieler.

Caldwell war nach seinem Karriereende mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz und saß eine Zeit lang im Gefängnis.