Ex-GZSZ-Star mit 44 zum ersten Mal schwanger

„Meine Lieben, demnächst gibt es gleich zwei neue Produktionen“, verkündete die Schweizerin ihren Fans Anfang März auf Instagram. Bei der einen handelte es sich um ihren neuen Song „Analog“, der inzwischen auf dem Markt ist. Die andere hat aber eine noch viel größere Tragweite.

Sie sei „fast fertig“, schreibt Aegerter. „Muss nur noch ein wenig an den Lungen schrauben, dann hab ich alles am Start für den Release. Martin und ich sind überglücklich.“ Der Post stammte von Anfang März. Ob das Baby inzwischen geboren wurde - und welches Geschlecht es hat, ist unklar. Die Fans jedenfalls sind aus dem Häuschen. „Herzlichen Glückwunsch. Welch wunderbare Neuigkeiten. Ich freue mich so sehr für euch“, schreibt etwa Userin ra_bea_n. Und: deniselabhart jolina erklärt: „Wow, mega schön!!!“