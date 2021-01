Ex-„Grey’s Anatomy“-Star Katherine Heigl: herbe Kritik an aktueller Staffel

Anzeige

Von 2005 bis 2010 rettete sie als Dr. Izzy Stevens in der Erfolgsserie „Grey’s Anatomy“ unzählige Leben. Nach sechs Staffeln verließ Schauspielerin Katherine Heigl dann die Serie – Gerüchten zufolge wegen Diskrepanzen zwischen ihr und Produzentin Shonda Rhimes.

Nun meldet sich die 42-Jährige mit Blick auf die aktuelle Staffel der Arztserie zu Wort, denn mit einem ganz besonderen Teil des Drehbuchs ist sie so gar nicht einverstanden.

Achtung, Spoiler! Dieser Artikel enthält Informationen über die 16. Staffel von „Grey’s Anatomy“

Wie Katherine Heigl in einem Interview mit „Entertainment Tonight“ verrät, ist sie nämlich über einen ganz besonderen Handlungsstrang der neuen Folgen nicht glücklich. Und dieser hat gewissermaßen mit ihr oder besser gesagt ihrer einstigen Rolle als Izzy Stevens zu tun. Denn als Izzy trennte sie sich damals von ihrem Serienpartner Alex und verschwand in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus seinem Leben – und damit auch aus der Serie.

Nun macht der damals zurückgelassene Alex in der neuen Staffel genau das Gleiche. Nachdem er laut Drehbuch einen Brief von Izzy erhält, in dem sie ihm mitteilt, dass sie in Kansas lebe und er der Vater ihrer beiden Zwillinge sei, verschwindet Alex kurzerhand aus Seattle und somit aus der Serie und hinterlässt seiner aktuellen Serienehefau Jo nichts weiter als einen Abschiedsbrief, in dem er sich entschuldigt.

Comeback verschiedener Ex-Darsteller in Staffel 16

Genau dieser dramaturgische Abgang passt Katherine Heigl so gar nicht, und ihrem Ärger darüber macht sie sich in dem Interview Luft: „War er nicht mit jemandem zusammen? Ist das nicht ein A***lochzug?“, fragt sie entsetzt.

Die Figur der Izzy Stevens kehrte mit dem kuriosen Handlungsstrang zwar gewissermaßen zurück zu „Grey’s Anatomy“, an einem tatsächlichen Comeback scheint Heigl aktuell aber nicht interessiert zu sein. Während in der aktuell ausgestrahlten 16. Staffel verschiedene ehemalige Charaktere der Serie ein Minicomeback feiern, wird die Schauspielerin auch elf Jahre nach ihrem Serienaus nicht mehr in dem berühmtesten Serienkrankenhaus der TV-Welt zu sehen sein.