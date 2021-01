Ex-GNTM-Star Sarah Knappik ist im siebten Monat schwanger

Anzeige

Anzeige

Baby-Freuden bei Ex-GNTM-Star Sarah Knappik: Die 34-Jährige erwartet noch im Frühjahr ihr erstes Kind. „Ja, ich bin im siebten Monat schwanger“, bestätigte die frühere Dschungelcamp-Teilnehmerin der „Bild“-Zeitung.

Der Gedanke, dass sie schwanger sein könnte, sei ihr vor Monaten eher zufällig gekommen: „Ich war im Sommer mit meinem Freund in Wien und als ich nach einem Ei Benedikt um 9 Uhr morgens noch starke Gelüste auf eine Gulaschsuppe hatte – und diese auch tatsächlich bestellte – hat mich mein Freund mit großen Augen angesehen. Dann wussten wir, irgendetwas ist anders“, so Knappik. Ein Schwangerschaftstest fiel dann positiv aus.

Sarah Knappik: „Die Gesundheit meines Kindes ist das Allerwichtigste“

Während der Schwangerschaft habe sie unter starker Übelkeit gelitten, berichtete das Model weiter. „Gerade in den ersten sechs Monaten musste ich mich ständig übergeben.“

Anzeige

Mit der schönen Nachricht sei sie bewusst erst jetzt an die Öffentlichkeit gegangen: „Die Gesundheit meines Kindes ist das Allerwichtigste. Es gibt eben Menschen, die mir weniger wohlgesonnen sind. Ich wollte erst sichergehen, dass mit meinem Kind alles in Ordnung ist, bevor ich an die Öffentlichkeit gehe“, so die 34-Jährige zu „Bild“. „Ich wollte mein Baby und mich schützen.“