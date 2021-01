Ex-GNTM-Star Fiona Erdmann wiegt 30 Kilo mehr - und ist deshalb glücklicher

Anzeige

Dubai. Model Fiona Erdmann (32) hat seit ihrer Teilnahme als Kandidatin in der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ nach ihren eigenen Angaben 30 Kilo mehr auf den Rippen und fühlt sich damit wohl. Nach der Geburt ihres Sohnes Leo habe sie auf einmal stark zugenommen - sie wiege jetzt 81 Kilo, ihre Kleidergröße sei nun 42 statt 34.

„Ich würde sagen, dass ich mit den Kilos während und nach der Schwangerschaft einfach viel geerdeter, glücklicher und viel entspannter in Dubai lebe als damals in Deutschland“, sagte Erdmann der „Bild“-Zeitung. Mittlerweile lebt sie mit ihrem fünf Monate alten Sohn und ihrem Partner in den Emiraten.

Als 18-Jährige hatte sie an der Model-Castingshow des Senders ProSieben teilgenommen und arbeitet seither auch als Schauspielerin und Influencerin.