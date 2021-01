Ex-Frau spricht über Eddie Van Halens Tod: „Es war hart“

Die Entdeckung der Langsamkeit

Warum kommen die Impfungen nur so schleppend in Gang? Viele vermuteten anfangs die Schuldigen in Berlin oder Brüssel – und entdecken mittlerweile die Langsamkeit ihrer eigenen Länder. Über dieses Thema und über die Verlängerung des Lockdowns spricht heute die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten.