„Alu-Hut steht dir gut“: Ex-DSDS-Star Mike Leon Grosch amüsiert mit Wendler-Parodie

Anzeige

Anzeige

Der ehemalige Teilnehmer von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), Mike Leon Grosch, hat in einem Instagram-Video den Schlagersänger Michael Wendler aufs Korn genommen. Dafür dichtete der 44-Jährige den Songtext von „Ich wär‘ so gern wie du“ aus dem Disney-Klassiker „Das Dschungelbuch“ um. Statt „Ich bin der König im Affenstall, der größte Klettermax“ heißt es: „Du bist der König von Florida, denn du hast Deutschland satt.“ Und weiter dichtet Grosch: „Glaubst alles, was in Facebook steht und was Attila zu sagen hat. Ich würde lieber auch ein Wendler sein, vor meinen Gläubigern fliehen. Der Alu-Hut, der steht dir gut und Verschwörungstheorien.“

Wendler hatte vor einigen Wochen einen Eklat ausgelöst, als er in einem Video der Bundesregierung in der Corona-Krise „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz“ vorwarf und Fernsehsender beschuldigte, „gleichgeschaltet“ zu sein. Sein damaliger Haussender RTL nannte ihn einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich von ihm. Auch andere Partner sprangen ab. Zuletzt hatte Wendler seine Kritik mehrfach wiederholt und weitere Verschwörungstheorien verbreitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Fans sind von Wendler-Parodie begeistert

Groschs Fans scheinen begeistert von dem Video zu sein und kommentieren mit zahlreichen lachenden Emojis. „Ich möchte das bitte als Klingelton“, schreibt eine Nutzerin. Und ein weiterer Kommentar lautet: „Besser geht‘s nicht! Auf den Punkt gebracht. Danke Mike.“

Auch der offizielle Account von „SWR Schlager“ kommentierte mit den Worten: „Wie geil ist das denn! Kompliment lieber Mike.“ Eine andere Nutzerin verlinkt außerdem Komiker Oliver Pocher, der in der Vergangenheit oft mit seinen Parodien polarisierte: „Oliver Pocher, das Lied hat doch Potential.“ Und auch einige andere Instagram-Nutzer verweisen auf den Comedian und seine Frau Amira: „Das müsste doch genau euer Geschmack sein.“

Anzeige

Mike Leon Grosch hatte in der dritten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ den zweiten Platz belegt.