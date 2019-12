Ex-Basketballer Dwyane Wade über sein Transgender-Kind: Mutiger als ich

Anzeige

Miami. Der frühere Basketball-Profi Dwyane Wade (37) ist stolz auf sein zwölfjähriges Kind Zion, das er als Junge auf die Welt kommen sah, das sich aber nun weiblich fühle. „Für mich hat sich nichts in meiner Liebe und Verantwortung verändert. Ich muss einfach schlauer werden und mich darüber informieren. Und das ist mein Job“, sagte der US-Amerikaner am Donnerstag in einem Podcast des US-Senders Showtime.

Er habe Zion vom ersten Tag an auf diesem Weg beobachtet. „Wenn du über Stärke und Mut reden willst, meine Zwölfjährige hat weit mehr als ich.“ Er habe in dem Prozess auch viel über sich selbst gelernt. Der ehemalige Spieler der Miami Heat, der im April seine Karriere beendete, hat drei weitere Kinder und ist seit 2014 mit der Schauspielerin Gabrielle Union verheiratet.

RND/dpa