Es ist ein Mädchen: Cameron Diaz (47) ist zum ersten Mal Mutter geworden

Anzeige

Anzeige

Cameron Diaz ist Mutter! Die 47-jährige Schauspielerin und ihr sieben Jahre jüngerer Ehemann Benji Madden verkündeten die Nachricht stolz über Diaz' Instagram-Account: "Frohes neues Jahr von den Maddens. Wir sind so glücklich, gesegnet und dankbar, dass wir das Jahr damit starten dürfen, die Geburt unserer Tochter Raddix Madden zu verkünden."

Allerdings stellt Diaz in dem Post klar, dass sie künftig keine Bilder von ihrer Tochter veröffentlichen werden, um deren Privatsphäre zu schützen. "Wir werden keine weiteren Details mitteilen, außer dass sie wirklich, wirklich süß ist!", heißt es in dem Posting. Diaz und Madden sind seit 2015 verheiratet und halten ihr Privatleben so gut sie können von der Öffentlichkeit fern. 2019 scheint das perfekt gelungen zu sein - schließlich hat mit der Geburt von Raddix niemand gerechnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/spot/elm