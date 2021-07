Erster Sommerurlaub ohne Prinz Philip: Die Queen allein auf Schloss Balmoral

Anzeige

Windsor. Queen Elizabeth II. ist in ihren ersten Sommerurlaub nach dem Tod von Prinz Philip aufgebrochen. Die 95-Jährige reiste am Freitag nach Schottland, wie britische Medien berichteten. Wie üblich wird die Monarchin den Sommer auf ihrer Residenz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands verbringen.

Üblicherweise wird sie dort von verschiedenen Mitgliedern der Familie besucht, die ihr jeweils eine Weile Gesellschaft leisten. Ihr Ehemann Prinz Philip - bislang im Urlaub immer an ihrer Seite - war im April im Alter von 99 Jahren gestorben. Die königliche Residenz in Schottland gilt als Lieblingsort der Queen, an dem sie mit Prinz Philip ihre glücklichsten Zeiten verbracht haben soll.

Auch im Urlaub hören die Pflichten der britischen Monarchin jedoch nicht auf: Der Nachrichtenagentur PA zufolge erhält die Queen jeden Tag Gesetzesdokumente, aktuelle Informationen und andere wichtige Unterlagen zur Ansicht, die ihr in roten Boxen von Kurieren zugestellt werden.