Ersatz für Shia LaBeouf: Harry Styles ergattert Rolle in Thriller

Los Angeles. Der britische Sänger und angehende Schauspieler Harry Styles (26) hat den Zuschlag für eine Rolle in dem geplanten Psycho-Thriller “Don’t Worry, Darling” erhalten. Er ersetzt den US-Schauspieler Shia LaBeouf, der aus Termingründen von dem Projekt abspringen musste, wie die US-Branchenportale “Variety” und “Deadline.com” am Freitag berichteten. Florence Pugh (“Little Women"” und Chris Pine (“Star Trek”) sind bereits an Bord. Schauspielerin Olivia Wilde, die Regie führt, will auch in einer Nebenrolle auftreten.

Drehstart noch im Herbst

Der Film spielt in einer abgelegen Wüstengemeinde im Kalifornien der 1950er Jahre. Das Drehbuch stammt von Katie Silberman, die zuvor auch an dem Skript für die gefeierte Mädchen-Komödie "Booksmart" mitwirkte, mit der Wilde 2019 ihr Regiedebüt gegeben hatte. Die Dreharbeiten sollen noch im Herbst beginnen.

Der frühere One-Direction-Sänger Styles, der als Sänger auch eine Solokarriere verfolgt, stand erstmals 2017 für das Kriegsdrama "Dunkirk" unter der Regie von Christopher Nolan vor der Filmkamera.