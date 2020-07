Erneutes Babyglück: Schauspielerin Nina Bott ist wieder schwanger

Anzeige

Anzeige

Die Moderatorin und Schauspielerin Nina Bott (42) ist mit ihrem vierten Kind schwanger. Das hat sie auf Instagram mit einem Mini-Clip, in dem sie sich an den Bauch fasst, bekanntgegeben. “Baby Bump” steht in farbigen Buchstaben darauf - auf deutsch: “Babybauch”.

Dazu schreibt die Schauspielerin, die unter anderem in den Soaps “GZSZ”, “Alles was zählt” und “Verbotene Liebe” mitspielte: “Wollte die erste sein, die es euch sagt ...” und setzt unter anderem den Hashtag #schwanger dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das vierte Kind für Nina Bott

Bott hat bereits einen Sohn aus einer Beziehung mit dem Kameramann Florian König sowie zwei weitere Kinder aus ihrer Beziehung mit dem Unternehmensberater Benjamin Baarz.