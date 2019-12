Ermittlungen gegen Rapper Dr. Knarf: Ist er verhandlungsunfähig?

Anzeige

Köln. Rund drei Jahre nachdem sich der Rapper Dr. Knarf in einem mutmaßlichen Drogenlabor selbst in die Luft gesprengt hatte, meldet sich der 35-Jährige mit einer Videobotschaft bei Facebook zurück. Darin zu sehen: ein gekennzeichneter Musiker im Rollstuhl, große Teile seiner Haut sind verbrannt, ein Teil seiner Schädeldecke fehlt.

Am Ende seiner Botschaft gibt der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Niko B. heißt, zu, Fehler gemacht zu haben. Ein Strafverfahren gegen ihn laufe noch, deswegen wollte er sich nicht weiter dazu äußern.

Verhandlungsfähigkeit steht noch nicht fest

Doch wie geht es in dem Fall weiter? Die Oberstaatsanwaltschaft Köln teilte auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) mit: "Die Staatsanwaltschaft Köln führt gegen zwei Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln", so Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Doch noch stehe gar nicht fest, ob diese überhaupt verhandlungsfähig seien oder in künftig werden. Das werde derzeit geprüft, heißt es.

Zu etwaigen Vorstrafen wollte Bremer "mit Blick auf die laufenden Ermittlungen keine Auskunft geben". Der Rapper selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

RND/ce





