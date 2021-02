Ermittlungen gegen den „Boss“: Bruce Springsteen betrunken am Steuer

Anzeige

Highlands. Dem Rocksänger Bruce Springsteen wird Trunkenheit am Steuer zur Last gelegt. Die US-Nationalparkbehörde bestätigte am Mittwoch, dass der Sänger am 14. November in einem Park auf einer Halbinsel an der Küste des US-Staats New Jersey festgenommen worden sei. Springsteen werde Fahren unter Alkoholeinfluss, rücksichtsloses Fahren und Alkoholkonsum in einer geschlossenen Umgebung vorgeworfen. Der Musiker mit dem Spitznamen „The Boss“ habe sich gegenüber den Behörden kooperativ gezeigt. Über die Festnahme hatte zuerst die Webseite TMZ.com berichtet.

Der Park Gateway National Recreation Area bietet einen Blick auf New York City. Er liegt etwa 24 Kilometer nördlich von Asbury Park in New Jersey. Der Ort wurde als Namensgeber von Springsteens Debütalbum „Greetings from Asbury Park, N.J.“ bekannt.