Erinnerungsstücke von Sylvester Stallone versteigert – 62.000 Dollar für „Rocky III“-Stiefel

Los Angeles. Boxhandschuhe, Notizbücher und andere Erinnerungsstücke von Hollywoodschauspieler Sylvester Stallone (75) sind in Kalifornien teuer versteigert worden. Ein Notizbuch, in dem der Actionstar Ideen und Drehbuchtexte für seinen späteren Hitfilm „Rocky“ (1976) notierte, kam am Wochenende für 437.500 Dollar (rund 388.000 Euro) unter den Hammer, wie das Auktionshaus Julien’s Auctions in Los Angeles am Montag mitteilte. Es war das Achtfache des ursprünglichen Schätzpreises.

Weltweit haben Hunderte Fans und Sammler mitgeboten

Seidene Boxhosen, die Stallone als Boxer Rocky Balboa in „Rocky III“ trug, erzielten 200.000 Dollar, sie waren zuvor auf 10.000 Dollar geschätzt worden. Ein Messer aus dem Film „Rambo: First Blood“ wechselte für 128.000 Dollar den Besitzer, gelbe Boxstiefel aus „Rocky III“ brachten 62.500 Dollar ein.

Bei der Versteigerung von fast 500 Stücken aus dem Besitz von Stallone hätten weltweit Hunderte Fans und Sammler mitgeboten, teilte der Veranstalter mit.

Stallone gilt als einer der erfolgreichsten Actionschauspieler der Filmgeschichte und wurde vor allem mit den „Rocky“- und „Rambo“-Filmreihen berühmt. Derzeit zeigt der Hollywood­star in Deutschland eine umfassende Retrospektive seines jahrzehntelangen Schaffens als Maler. Bei der Eröffnung der Ausstellung im Osthaus Museum in Hagen am vergangenen Freitag war Stallone anwesend.