Er wurde nur 52 Jahre alt: Enkel von Öl-Tycoon J. Paul Getty ist tot

Los Angeles. John Gilbert Getty, Enkel des Milliardärs J. Paul Getty und Sohn des Komponisten Gordon Getty, ist tot. Der Musiker sei im Alter von 52 Jahren gestorben, berichteten US-Medien am Dienstag unter Berufung auf einen Sprecher der Familie. „Mit schwerem Herzen teilt Gordon Getty den Tod seines Sohnes John Gilbert Getty mit“, zitierte das Magazin „People“ aus einer Mitteilung des Sprechers. „John war ein talentierter Musiker, der den Rock’n‘Roll geliebt hat. Er wird sehr vermisst werden.“ Getty sei bereits am Freitag in San Antonio im US-Bundesstaat Texas gestorben. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.

2015 war bereits Gettys Bruder Andrew im Alter von nur 47 Jahren gestorben, die Mutter Ann Gilbert Getty in diesem September. Neben seinem Vater hinterlässt John Gilbert Getty unter anderem zwei weitere Brüder, Peter und Billy, sowie eine Tochter, Ivy. Die teilte die Nachricht vom Tod ihres Vaters bei Instagram, veröffentlichte dort auch verschiedene Familienfotos.

J. Paul Getty war mit Öl zum Multimilliardär geworden

Gettys Großvater J. Paul Getty war mit Öl zum Multimilliardär geworden. Zeitweise wurde er als reichster Mann der Welt genannt. 1976 war er im Alter von 83 Jahren gestorben. Sein 1933 geborener Sohn Gordon - der Vater von John Gilbert Getty - hatte danach weite Teile des Geschäfts übernommen, wurde aber auch als Komponist klassischer Musik bekannt.