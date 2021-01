Er wurde 87 Jahre alt: US-Talkmaster Larry King ist tot

Anzeige

Der US-Talkmasterveteran Larry King ist tot. Er sei im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, teilte das von King mitgegründete Unternehmen Ora Media am Samstag mit.

Eine Todesursache wurde nicht genannt, doch hatte King wegen Corona Anfang des Monats im Krankenhaus gelegen.

King ist vor allem durch seine Sendung „Larry King Live“ bekannt geworden, in der er auf CNN von 1985 bis 2010 zahlreiche Größen aus Politik und Showgeschäft interviewte, unter ihnen fast alle US-Präsidenten. Davor arbeitete King jahrelang Radiomoderator.