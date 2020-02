„Er ist schon 34“: Sarah Kern liebt 18 Jahre jüngeren Unternehmer

Anzeige

Anzeige

Mit 52 Jahren hat Sarah Kern eine neue Liebe gefunden. Die Designerin und ehemalige „Promi Big Brother“-Bewohnerin ist mit dem 18 Jahre jüngeren Unternehmer Tobias Pankow zusammen, verriet sie der Zeitschrift „Gala“.

Von ihrer „Wahl“ ist Kern selbst überrascht, der Unternehmer passe nämlich so gar nicht in ihr bisheriges Beuteschema: „Tobi hat graumelierte Haare, ist schon 34. Ich stehe eigentlich auf viel jüngere Kerle“, so die Designerin zur „Gala“.

Sarah Kern, Ex-Frau von Designer Otto Kern, beschreibt ihren Liebsten folgendermaßen: „Er ist kultiviert, bodenständig, weltgewandt. Das imponierte mir. Und ich merkte, ich muss mein Beuteschema überdenken, wenn ich mich nicht länger von Männern schlecht behandeln lassen will.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/seb