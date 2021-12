Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell will in Missbrauchsprozess nicht aussagen

Anzeige

New York. Ghislaine Maxwell, Ex-Vertraute von Jeffrey Epstein, will im Missbrauchsprozess nicht zur ihrer Verteidigung aussagen. Am Freitag forderte die Richterin die Angeklagte zunächst zum Aufstehen auf und unterrichtete sie über ihr Recht auf eine Aussage oder deren Verweigerung. Maxwell entgegnete, dass die Regierung ihre Schuld aus ihrer Sicht nicht hinreichend bewiesen habe. Daher sehe sie auch keinen Grund zur Aussage.

Maxwell wird die mehrfache Beihilfe zu Missbrauchstaten Epsteins in den Jahren 1994 bis 2004 zur Last gelegt. Die 59-Jährige hat auf nicht schuldig plädiert. Ihre Anwälte haben Maxwell als Sündenbock der Staatsanwaltschaft dargestellt, da diese Epstein nicht länger zur Rechenschaft ziehen könne.

Der Millionär Epstein hatte sich 2019 in einem Gefängnis in Manhattan im Alter von 66 Jahren das Leben genommen, nachdem er wegen sexueller Ausbeutung verhaftet worden war.