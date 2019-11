Epstein-Opfer fordert: Prinz Andrew gehört ins Gefängnis

Anzeige

Anzeige

"Prinz Andrew gehört ins Gefängnis": In einem TV-Interview im australischen Fernsehen erneuert Virginia Roberts ihre Vorwürfe gegen den britischen Royal, er habe mit ihr Sex gehabt, als sie noch minderjährig war.

In der Sendung kehrt Roberts nach fast 20 Jahren zu der Villa zurück, in der sie der Sexualstraftäter und Investmentbanker Jeffrey Epstein im Alter von 15 zu seiner Sexsklavin gemacht haben soll: "Ich war damals ein Kind und habe nicht begriffen, was mir blüht. Diese Villa ist wie ein Gefängnis für mich. In dem hat mich Epstein vergewaltigt und abgerichtet. Ich wurde darauf trainiert, all das zu sein, was Männer von mir wollten."

Missbrauchsopfer glaubt nicht an Verurteilung von Prinz Andrew

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Roberts glaubt nicht, dass Prinz Andrew, der vehement die Missbrauchs-Vorwürfe bestreitet, jemals zur Rechenschaft gezogen wird: "Auch wenn er in den Knast gehört, wird er wahrscheinlich nie dort landen." Sie finde es lachhaft, dass Unterstützer von Andrew nun behaupteten, dass ein Foto mit ihr und ihm im Haus von Ghislaine Maxwell eine Fälschung sei: "Es ist ein echtes Foto und Andrew ist neben mir. Es sind auch seine dicken Finger, die kenne ich."

Roberts deutet an, dass sie von Epstein auch noch an andere reiche und berühmte Männer zum Sex "weitergegeben" worden sei: "Sie sollten öffentlich genannt und an den Pranger gestellt werden. Was sie getan haben, war schrecklich. Es gab keinen Teil meines Körpers, den sie nicht missbraucht haben."

RND/sin