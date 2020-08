Entwarnung: Collien Ulmen-Fernandes nicht mit Coronavirus infiziert

Anzeige

Berlin. Collien Ulmen-Fernandes hat endlich das Ergebnis ihres Corona-Tests - und der ist negativ. “Kein Corona! ‘Nur’ Streptokokken!”, berichtet die Schauspielerin in einem Instagram-Post. Die 38-Jährige scheint erleichtert und berichtet von ihrer bevorstehenden Online-Schauspielprobe. Streptokokken, also eine bakterielle Infektion, wird man tendenziell mit etwas Ruhe schnell wieder los.

Eine Corona-Infektion hätte für die Schauspielerin womöglich einige Strapazen bedeutet. Neben einem möglicherweise schweren Krankheitsverlauf hätte Ulmen-Fernandes auch Abstand zu ihrer Familie und ihren Schauspielkollegen halten müssen. Das hätte vorerst eine Drehpause für die 38-Jährige bedeutet.

Collien Ulmen-Fernandes: Wütender Instagram-Post

In einem vorherigen Post hatte Ulmen-Fernandes gemutmaßt, sie habe sich womöglich auf dem Flughafen Berlin-Tegel angesteckt – den Umgang mit den Corona-Vorschriften dort beschreibt die 38-Jährige in einem Instagram-Post als “ungeheuerlich”. Für Dreharbeiten sei sie in Mailand gewesen, dort sei am Flughafen strikt auf die Einhaltung der Corona-Regeln, vor allem den notwendigen Abstand, geachtet worden. “Komplett anders” sei das am Flughafen Berlin-Tegel gewesen.