Entführung beobachtet: Zach Galifianakis spricht in Podcast über düstere Kindheitserinnerung

Los Angeles. Komiker und Schauspieler Zach Galifianakis („Hangover“) hat dem amerikanischen Talkshow-Moderator Conan O‘Brien in dessen Podcast von einer düsteren Kindheitserinnerung berichtet. „Ich habe schon mal eine Entführung gesehen“, sagte der 52-Jährige in der aktuellen Folge (Montag).

Als Junge sei er in einem Schwimmbad gewesen, als sich plötzlich ein Fahrzeug genähert habe. „Dieses Auto fährt zum Pool vor und jemand greift ein Kind aus dem Pool und fährt weg mit dem Kind.“ Die genauen Hintergründe habe er als Kind nie nachgeforscht, sagte der Schauspieler, der schon neben Michael Keaton (70) und Will Ferrell (54) auftrat. Es habe sich auch um ein Fall häuslicher Gewalt handeln können, so Galifianakis. Das mache es aber nicht besser.