Endlich glücklich: Nadja Abd el Farrag postet Fotos von ihrem neuen Job

Dangast. So richtig gut lief es mit „Naddels“ Karriere nie: Kein fester Job, kein fester Wohnsitz, Alkoholprobleme und Geldsorgen – die Liste der Schlagzeilen über die Bohlen-Ex ist lang. Doch jetzt scheint Nadja Abd el Farrag endlich ihr Glück gefunden zu haben: Seit Ende letzten Jahres wohnt und arbeitet die 54-Jährige im Nordseeort Dangast – und scheint sichtlich Spaß daran zu haben.

Auf ihrer Facebook-Seite postete Abd el Farrag ein Bild von ihrem Job in einem Beautysalon: „Heute ist mal wieder die Massage dran. Es ist einfach klasse“, schwärmt sie und teilt ein paar Fotos von der Behandlung eines Kunden.

Follower begrüßen Lebenswandel

Ende des Jahres hatte sich die 54-Jährige weitestgehend vom Promileben verabschiedet und die Reißleine gezogen: Sie zog in den kleinen Ort an der Nordseeküste und heuerte als Hausdame in einer Ferienanlage an. Gegenüber dem Sender RTL sagte sie damals, sie wolle als Kosmetikerin ausgebildet werden.

Dass der neue Job der 54-Jährigen Spaß macht, scheinen auch ihre Follower zu merken: „Du siehst endlich wieder glücklich aus“, schreibt beispielsweise einer. Abd el Farrags Antwort an ihre Fans: „Es geht mir so gut! Ich bin angekommen und ich bin motiviert, dass es bergauf geht.“

RND/msc