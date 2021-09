Emotionales Video: Kylie Jenner erwartet ihr zweites Kind

Anzeige

Make-up-Unternehmerin und Model Kylie Jenner erwartet ihr zweites Baby. Das hat sie in einem Video bei Instagram mitgeteilt. In dem Clip ist die 24-Jährige bei einer Ultraschalluntersuchung gemeinsam mit Freund Travis Scott (30) und Tochter Stormi zu sehen. Ein Schwangerschaftstest mit der Schrift „schwanger“ wird in die Kamera gehalten. In einer anderen Szene umarmt und küsst die dreijährige Tochter den sichtbaren Babybauch ihrer Mutter. Später überreicht Stormi ihrer Großmutter Kris Jenner (65) ein Umschlag mit Ultraschallbildern. Überrascht zeigt sich diese und erklärt dies „zu einem der glücklichsten Tage ihres Lebens“. „Stormi, wir werden ein neues Baby haben“, ruft die mehrfache Großmutter in die Kamera.

Eigenständige Karriere nach „Keeping Up With the Kardashians“

Stormi war 2018 zur Welt gekommen und ist das erste gemeinsame Kind von Jenner und Scott. Das Paar hatte sich 2019 getrennt, war sich Medienberichten zufolge vergangenes Jahr jedoch wieder näher gekommen. Fans hatten bereits seit einigen Wochen über die mögliche Schwangerschaft spekuliert. Unter ihrem Post bekam Jenner zahlreiche Glückwünsche, darunter von den Models Gigi und Bella Hadid und Hailey Bieber. Ihre Schwestern Kim Kardashian und Kendall Jenner teilten ihr Video.

Kylie Jenner ist die Halbschwester von Influencerin Kim Kardashian (40). Bekannt wurde die Patchwork-Familie durch die Reality-Show „Keeping Up With the Kardashian“. In 20 Staffeln wird das Privatleben der fünf Schwestern erzählt. Während der Show starteten viele ihre eigene Model-, Influencer- und Unternehmerinnenkarrieren. Im Juni 2021 wurde die Serie eingestellt.