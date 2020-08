Emotionaler Instagram-Post: Sarah Connor trauert um Hündin Nala

Anzeige

Wer schon einmal ein geliebtes Haustier verloren hat, weiß, was Sängerin Sarah Connor gerade durchmachen muss: Die 40-Jährige muss Abschied von ihrer Hündin Nala nehmen. Fast 13 Jahre hat der Vierbeiner bei ihr und ihrer Familie gelebt – nun ist Nala gestorben.

In einem emotionalen Post bei Instagram richtet sich die Musikerin mit letzten Worten an ihre verstorbene Hündin: “NALA. Du wirst mir so fehlen, meine Kleine. Fast 13 Jahre hast Du mich begleitet, mich beschützt, meine Kinder bewacht und auf Spaziergängen zusammengehalten, mich getröstet und so viel mit mir erlebt. Dein Bellen fehlt mir jetzt schon. Und allen anderen hier auch. Gute Reise.”

Sarah Connors Fans und Follower zeigen sich betroffen von dem Beitrag der Sängerin und posten mitfühlende Reaktionen. In einem der Kommentare heißt es: “Sie war ein Teil deines Lebens, doch für sie warst du ihr Leben.”

Nicht nur Sarah Connor selbst trauert um den Verlust ihres Hundes – auch ihre vier Kinder Tyler, Summer, Jay und Delphine müssen den Tod ihres tierischen Familienmitglieds verkraften.