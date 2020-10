Emily Ratajkowski verfasst Buch mit Essays über ihren Körper

Anzeige

New York. Die als Model und Aktivistin bekannte Emily Ratajkowski schreibt an einer Sammlung von Essays mit dem Titel „My Body“ („Mein Körper“). Ratajkowski werde erkunden, was es bedeute, „eine Frau und eine Ware“ zu sein, wie Männer Frauen behandelten und warum Frauen dies zuließen, teilte ihr Verlag Metropolitan mit.

"Emily Ratajkowski zeigt sich als unheimlich ehrlich, nuanciert und stark - ich bin nicht überrascht, dass sie sich in erster Linie als Autorin sieht", kommentierte die Lektorin Sara Bershtel von Metropolitan. "Ich bewundere auch, wie geradeheraus sie ist, wie politisch und wie angstlos - was für eine Kraft sie sein wird!" Das Buch soll 2022 erscheinen.

Ratajkowski erlangte zuerst für ihren Auftritt in dem Musikvideo „Blue Lines“ internationale Aufmerksamkeit, in dem sie mit dem Sänger Robin Thicke zu sehen ist. Sie ist eine Unternehmerin, Influencerin (fast 27 Million Follower bei Instagram) und Aktivistin, die die beiden US-Präsidentschaftsbewerbungen von Bernie Sanders unterstützt hat. Sie entwirft Kleidungsstücke; die damit generierten Einnahmen fließen teilweise an Planned Parenthood, einem Betreiber von Kliniken, die in den USA Leistungen für die Familienplanung anbieten.