Emilia Schüle fährt möglichst nur noch mit dem Zug durch Deutschland

München. Schauspielerin Emilia Schüle (27) ist viel unterwegs - bei ihren ganzen Reisen achtet sie sehr auf den Klimaschutz. "Ich fahr jetzt innerhalb von Deutschland, wenn es geht, nur noch mit dem Zug", sagte die 27-Jährige am Samstag am Rande des 47. Deutschen Filmballs in München. "Wir haben einfach über unsere Maßen hinaus gelebt. Wenn wir gut zu unserem Planeten sein wollen, muss man einfach gucken, wo man Abstriche macht." Auch ihren Urlaub versucht sie so klimaneutral wie möglich zu gestalten: In diesem Jahr wird sie nicht fliegen - es geht nach Österreich.

RND/dpa