Elton John sagt Konzerte wegen Corona-Infektion ab: „Eine riesige Enttäuschung“

Anzeige

Anzeige

Pop-Superstar Elton John (74, „Rocket Man“) hat sich mit Corona infiziert. Mehrere Konzerte seiner gerade erst wieder aufgenommenen Abschiedstournee muss der Brite vorerst absagen.

„Es ist immer eine riesige Enttäuschung, Konzerte verschieben zu müssen, und es tut mir sehr Leid für alle, denen das Umstände bereitet, aber ich möchte mich selbst und mein Team schützen“, schreibt Elton John am Dienstag in seiner Instagram-Story. „Glücklicherweise bin ich vollständig geimpft und geboostert und meine Symptome sind mild“, heißt es weiter. Er sei deshalb sehr zuversichtlich, am Wochenende wieder auf der Bühne stehen zu können.

Die Corona-Erkrankung war zuvor auf der Homepage des American Airlines Center in Dallas öffentlich gemacht worden, wo Elton John am Dienstag und Mittwoch im Rahmen seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Tour auftreten sollte. Nachholtermine würden zeitnah bekannt gegeben.

Anzeige

Elton John hatte seine Abschiedstournee erst am 19. Januar in New Orleans wieder aufgenommen. Im vergangenen Herbst musste der 74-Jährige bereits die Europa-Termine wegen einer Hüftoperation kurzfristig auf 2023 verschieben.