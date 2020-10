Ohne Mundschutz an Hotelbar auf Capri: Elton John hat Ärger wegen Corona-Regeln

Anzeige

Rom. Popstar Elton John (73) hat bei einem Besuch auf der Mittelmeerinsel Capri erfahren, wie ernst viele Italiener die Coronaschutz-Maßnahmen nehmen: Der Verbraucherverband Codacons kündigte nach dessen Besuch auf der kleinen Insel in der Bucht von Neapel eine Anzeige gegen den britischen Musiker an, wie italienische Medien schrieben.

Der Verband veröffentlichte diese Meldungen am Donnerstag auf seiner Internetseite. Danach traf sich Elton John (“I’m Still Standing”/"Candle In The Wind") mit einem befreundeten Unternehmer an einer Hotelbar. Es gebe Fotos, die den Künstler im Freien ohne Mund-Nasen-Schutz zeigten, habe der Verband erklärt.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa bestritt der Unternehmer jede Regelverletzung: "Elton John hat keinen einzigen Schritt auf den Straßen Capris gemacht", wurde er zitiert. Auf der Hotelterrasse habe er einen Drink ohne Maske genommen, was erlaubt sei. In Teilen der süditalienischen Region Kampanien war die Maskenpflicht kürzlich stark ausgeweitet worden.