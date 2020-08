Elon Musk: Pyramiden in Ägypten wurden von Aliens gebaut

Tesla schreibt weiter schwarze Zahlen – und erreicht wichtigen Meilenstein

An der Börse ist der Elektroautobauer seit Monaten das Maß der Dinge. Gemessen am Börsenwert stellt Tesla alle anderen Autohersteller weltweit klar in den Schatten. Mit dem vierten Quartalsgewinn in Folge konnte er einen weiteren Meilenstein erreichen.