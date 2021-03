Ein Schritt zurück zur Normalität: Patti Smith rockt New York

Anzeige

New York. Konzerte sind seit einem Jahr Mangelware: Mit dem Beginn der Corona-Pandemie ging weltweit auch die Live-Musik-Industrie in den Lockdown. Musiker wurden deshalb kreativ - sie traten in Internet-Streams auf, in Autokinos oder vor Krankenhausfenstern. Jetzt ist ein Weltstar erstmals seit Beginn der Krise auf die Bühne zurückgekehrt: Patti Smith hat am Dienstag, 9. März, in New York ein Mini-Konzert gegeben.

Das Konzert für die Mitarbeiter des Brooklyn Museum fand zu Ehren des Fotografen Robert Mapplethorpe statt. Es gilt als Teil einer Reihe von Pop-Up-Events, die New Yorks erste Schritte auf der Rückkehr zum normalen Leben in der Corona-Pandemie bedeuten sollen.

Smith, „Godmother of Punk“ und seit 50 Jahren im Musik-Business, performte sechs Songs - „Wing“, „My Blakean Year“, „Grateful“, „Dancing Barefoot“, „How Can We Hang On To A Dream?“ und „Because The Night“ - und las aus ihrem Buch „Just Kids“. Ihr Publikum: Nicht einmal 50 Menschen, alle auf Stühlen, die den Ansprüchen des Social Distancing mit genügend Abstand platziert waren. Eigentlich keine Herausforderung für Smith, die wesentlich größere Publika gewöhnt ist. „Ich bin nicht nervös, aber es ist so lange her“, zeigte sich die Sängerin dennoch aufgeregt.