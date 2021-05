„Ein Hund namens Beethoven“: Schauspieler Charles Grodin ist tot

Anzeige

New York. Der US-Schauspieler Charles Grodin ist tot. Er sei am Dienstag in seinem Haus in Connecticut an Knochenmarkkrebs gestorben, teilte sein Sohn Nicholas Grodin mit. Er wurde 86 Jahre alt.

Grodin hatte seinen Durchbruch 1972 als Frischvermählter mit unlauteren Absichten in „Pferdewechsel in der Hochzeitsnacht“ („The Heartbreak Kid“). Seine Vielseitigkeit präsentierte der optisch unscheinbare Darsteller auch als Gegenspieler von Robert De Niro in „Midnight Run - 5 Tage bis Mitternacht“ und als Vater in „Ein Hund namens Beethoven“.

Grodin schrieb mehrere Theaterstücke

Auch am Broadway war Grodin erfolgreich, unter anderem Seite an Seite mit Ellen Burstyn in der Komödie „Same Time, Next Year“. In den 1990er Jahren machte er sich auch als liberaler Kommentator im Radio und Fernsehen einen Namen. Er schrieb auch Theaterstücke und Drehbücher fürs Fernsehen - für ein Paul-Simon-Special erhielt er 1997 einen Emmy - und verfasste mehrere Bücher über das Auf und Ab im Showbusiness.