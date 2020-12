„Weihnachtsgeschenk“ für seine Fans: Ed Sheeran überrascht mit neuem Song

Anzeige

Länger war es nach der Geburt von Töchterchen Lyra Antarctica ruhig geworden auf den Social-Media-Kanälen von Ed Sheeran (29), am Sonntagabend meldete sich der Sänger zurück und kündigte ein „Weihnachtsgeschenk“ für seine Fans an. Um was es sich dabei handelt, enthüllte Sheeran am Montagmittag.

Er postete bei Instagram ein Video zu einem neuen Song. „Hey Leute. ‚Afterglow‘ ist ein Lied, das ich letztes Jahr geschrieben habe und das ich für euch veröffentlichen wollte“, schrieb Sheeran. Hoffnung, dass es bald mehr Musik des Briten gibt, machte er aber schnell zunichte: „Es ist nicht die erste Single des nächsten Albums, es ist nur ein Lied, das ich liebe, und ich hoffe, ihr liebt es auch.“

Ed Sheeran wünschte seinen Fans dann noch sichere und fröhliche Feiertage und ein frohes neues Jahr. „Für mich geht es zurück ins Papa-Land.“ Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn (28) waren im August zum ersten Mal Eltern geworden.