Ed Sheeran hat 22 Kilo abgespeckt

Normalerweise nimmt man ja gerade zwischen den Jahren ein bisschen zu. Doch Sänger Ed Sheeran (28) hat gezeigt, dass es auch anders geht. Der Musiker hat rund 22 Kilo abgespeckt, wie er nun in dem britischen Podcast „Behind The Medal“ verriet.

Vor allem, wenn Sheeran durch Amerika tourt, achtet er einfach wenig auf seine Ernährung: „Du spielst in den Staaten dein Konzert zu Ende und holst dir danach einen Eimer voller Chicken Wings, sitzt hinten im Bus, guckst dir die ‚Simpsons‘ an und trinkst Wein. Jeden Tag.“ Als Kind habe er Sport geliebt, doch als er mit der Musik anfing, habe er den Sport total vergessen, so Sheeran.

Seit einigen Monaten geht der Künstler jeden Morgen 45 Minuten laufen und achtet wieder auf seine Ernährung. Seitdem purzelten die Pfunde wieder.

