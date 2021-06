Als „Grease“-Star und Vampir - neue und alte Musik von Ed Sheeran

Anzeige

London. Fans des Sängers und Songwriters Ed Sheeran können in London bald eine Videoaufnahme des Popstars von einem Schul-Musical ersteigern. Der heute 30-jährige Brite ist darin zu sehen, wie er mit 15 Jahren bei einer Schulaufführung des Musicals „Grease“ die Rolle des Roger spielt, wie auf einem Ausschnitt des Videos auf Youtube zu erkennen ist.

Londoner Auktionshaus will „Grease“-DVD versteigern

Die Versteigerung einer DVD mit der knapp zweistündigen Aufnahme soll laut einem Bericht von „Sky News“ am 29. Juni im Londoner Auktionshaus Omega Auctions stattfinden.

Der Organisator der Auktion, Paul Fairweather, sagte dem Sender: „Das Material ist großartig anzuschauen und wir denken definitiv, dass es Hinweise auf Eds Star-Potenzial bietet.“ Mit zurückgegelten Haaren und Lederjacke gab Sheeran in dem Schul-Musical auch Solo-Passagen zum Besten. Vor einigen Monaten war bereits ein von Sheeran gemaltes Bild für 40.000 Britische Pfund (umgerechnet rund 44.000 Euro) versteigert worden.

Am 25. Juni soll Sheerans neue Single erscheinen, das hatte seine Plattenfirma am Freitag angekündigt. Das Single-Cover von „Bad Habits“ zeigt Sheeran als Vampir. In der Nacht vor der Bekanntgabe waren Projektionen von Sheeran im Vampirkostüm unter anderem an der Fassade der Londoner Ausstellunghalle Tate Modern zu sehen gewesen. Am selben Tag wird er live bei der „Uefa Euro 2020 Show“ in Ipswich auftreten- Außer „Bad Habits“ will der Künstler dann diverse Fan-Favoriten aus seinem Oeuvre spielen.