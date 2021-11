„Du solltest im Bett sein, Schatz“: Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern wird bei Liveschalte von Tochter unterbrochen

Anzeige

Seitdem es vermehrt Home Office und Videocalls gibt, passiert es immer wieder: Kinder hüpfen, krabbeln oder rennen ins Bild und wollen die Aufmerksamkeit von Mama oder Papa. Dass die oder der gerade etwas Wichtiges zu tun hat, können sie ja nicht wissen.

Nun ist das auch Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern passiert. Die Politikerin wollte am Dienstag in einem Facebook-Livestream ein Update zur Corona-Politik des Landes geben – doch ihre dreijährige Tochter hatte anderes im Sinn.

„Du solltest im Bett sein, Schatz“

Nach knapp drei Minuten hört man plötzlich die Stimme des Mädchens im Hintergrund. Die Premierministerin reagiert entspannt: „Du solltest im Bett sein, Schatz“, sagt sie zu ihrer Tochter, die das offenbar anders sieht. Andern verspricht ihr, gleich nachzukommen und nach ihr zu schauen. Es kehrt kurz wieder Ruhe ein und die Politikerin fragt scherzhaft in die Kamera: „Passiert so was sonst noch jemandem?“, und bittet um Entschuldigung. Zudem erklärt sie, dass ihre Mutter eigentlich da sei und die Kleine ins Bett bringen sollte.

Zweiter Auftritt von Neve

Doch das war es noch nicht mit dem Auftritt des Ardern-Nachwuchses. Neve, wie die Tochter der Premierministerin heißt, hat wohl noch keine Lust zu schlafen. Denn kurz darauf ist sie wieder im Video zu hören. „Tut mir leid, dass es so lange dauert“, sagt Ardern da zu ihrem Kind – und beendet dann den Livestream.