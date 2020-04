DSDS-Finalistin Chiara D’Amico: “Ich bin ja nicht zum Spaß hier”

Anzeige

Alle vier DSDS-Finalisten haben den Song „Eine Nacht“ von Dieter Bohlen bekommen. Wie fanden Sie das Lied nach dem ersten Hören?

Ich hatte ihn sofort ins Herz geschlossen. Normalerweise freunde ich mich nicht so schnell mit Lieder an. Aber bei dem Song dachte ich sofort: „Der würde richtig gut zu meiner Stimme passen…“ Vor allem konnte ich nach dem ersten Hören den Text. Das mir auch noch nie passiert. (lacht)

Neben Dieter Bohlen sitzt auch Florian Silbereisen in der Jury, der in der letzten Show angekündigt hat, dass er sich Tipps für die sozialen Netzwerke bei Ihnen holen will. Hat er das schon gemacht?

Nein, er ist nach der Show leider nicht mehr zu mir gekommen. Ich vermute, er hat es einfach vergessen. (lacht)

Welchen Tipp hätten Sie ihm denn gegeben?

Der wichtigste Tipp ist, dass man für seine Fans immer da sein muss. Man muss sein Leben mit den Menschen wirklich oft teilen. Auch sollte man zeigen, dass man gerne auf Social Media ist und gerne was von sich preisgibt. Wenn ich zum Beispiel Superstar Beyoncé folgen würde, aber die würde nie etwas posten, dann wäre mir das viel zu langweilig.

Sie zeigen ja einiges auf Instagram. Zum Beispiel, dass eure Stylisten mit Masken und Handschuhen rumlaufen…

Diese Coronazeit ist wirklich so schlimm. Ich muss immer zwei Mal hingucken, wer sich hinter der Maske befindet. Dann frage ich immer: „Wer bist du?“ Dann machen sie ganz kurz die Maske beiseite und ich erkenne sie erst. (lacht) Am Besten wäre, wenn alle mit einem Namensschild rumlaufen würden, das mit einer Reißzwecke an den Klamotten befestigt ist.

Was glauben Sie denn, wer das Finale gewinnt?

Jeder hat natürlich seine eigene Ausstrahlung und Persönlichkeit und ich finde, dass wir alle gleich stark sind. Von daher habe ich absolut keine Ahnung.

Der Gewinner bekommt neben einem Plattenvertrag auch 100.000 Euro. Wüssten Sie denn, was Sie mit dem Betrag machen würden?

Das Geld würde ich als Allererstes in meine Musik investieren wollen. DSDS ist zwar ein Sprungbrett, aber den Flug muss man alleine hinbekommen. Dann würde ich Geld für Afrika spenden. Aber ich würde mich auf kleine Dörfer konzentrieren, die keine Unterstützung bekommen. Vielleicht eine kleine Schule bauen oder ein Krankenhaus unterstützen. Wenn diese beiden Sachen erledigt sind, würde ich den Rest mit meiner Familie teilen. Die ist wirklich ganz, ganz wichtig für mich.

Apropos Familie, wenn Sie gewinnen sollten, kämen Sie aber erst zwei oder drei Tage später als die anderen Finalisten nach Hause. Wäre das okay?

Natürlich, je später, desto besser. Ich bin ja nicht zum Spaß hier. (lacht) Ob ich nun einen Monat von meiner Familie getrennt bin oder einen Monat und drei Tage, ist dann auch egal. DSDS ist nur einmal im Leben, meine Familie habe ich immer. Hauptsache, ich bin Ostern wieder zu Hause. (lacht)