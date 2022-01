Tina Ruland erfährt im Dschungelcamp vom Tod ihrer besten Freundin

Anzeige

„Mir geht es nicht gut“, sagte Schauspielerin Tina Ruland, während Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Sonntagabend verkünden, wer in die nächste Dschungelprüfung muss. „Ich habe es mitbekommen und es tut mir sehr leid“, antwortete Zietlow. Nun ist klar, was der Grund für Rulands traurige Stimmung war: Die Dschungelcamp-Teilnehmerin erfuhr in Australien vom Tod ihrer besten Freundin Astrid.

Regina Halmich postet für Tina Ruland

Auf Rulands Instagram-Profil heißt es am Sonntagabend: „Eine unfassbar traurige Nachricht die mich heute erreicht hat. Tinas beste Freundin Astrid ist gestern nach langer und schwerer Krankheit verstorben.“ Die ehemalige Profiboxerin Regina Halmich setzte den Post über das Profil der 55-Jährigen ab, die im Camp kein Handy zur Verfügung hat, teilte RTL mit.

Ruland wollte auf eigenen Wunsch ausdrücklich informiert werden, falls sich der Zustand ihrer Freundin ändern sollte, schreibt Halmich. „Tina, wir alle fühlen mit Dir! Mein herzliches Beileid geht auch an die gesamte Familie. Ruhe in Frieden liebe Astrid.“

Nur elf Promis im Camp: Lucas Cordalis nach Corona-Infektion endgültig raus

Seit Freitag kämpfen elf Promis in Südafrika um die Dschungelkrone. Neben der Schauspielerin Tina Ruland nehmen, „GZSZ“-Star Eric Stehfest, Schauspielerin Anouschka Renzi, Reality-Star Tara Tabitha, Ex-Bohlen-Geliebte Janina Youssefian, Bodyguardlegende Peter Althof, Reality-Star Jasmin Herren, „Bachelor“-Kandidatin Linda Nobat und „Prince Charming“-Kandidat Manuel Flickinger teil.

Sänger Lucas Cordalis infizierte sich in Südafrika mit Corona und wurde am Sonntag endgültig von der 15. Staffel des Dschungelcamps ausgeschlossen.