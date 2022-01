Jasmin Herren spricht über Todesursache von Willi Herren: „Jeder Arzt verschreibt dir diesen Scheiß“

Anzeige

Anzeige

Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren starb am 20. April 2021 plötzlich und unerwartet. Gerüchte gibt es viele, was zu seinem Tod geführt haben soll. Die Staatsanwaltschaft gab bislang allerdings keine offizielle Todesursache bekannt.

Jasmin Herren: „Das ist ja auch, woran Willi gestorben ist“

Jasmin Herren, die Witwe des Sängers, verrät im Dschungelcamp nun, woran ihr Mann gestorben sein soll. Drogen sollen nicht für den Tod von Willi Herren verantwortlich gewesen sein, sondern ein Medikament. „Was viel schlimmer ist, als dieser ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, das heißt: Valium. Jeder Arzt verschreibt dir diesen Scheiß. Und das ist ja auch, woran Willi gestorben ist“, erzählt die 43-Jährige am Lagerfeuer. Mitcamper Peter Althof fragt noch einmal nach: „An den Beruhigungsdingern?“ „Richtig“, betont sie. Den Ausschnitt des Gesprächs veröffentlichte RTL am Montagmorgen.

Anzeige

Jasmin und Willi Herren waren seit 2017 liiert und heirateten im Juli 2018. © Quelle: imago images / Chris Emil Janßen

Ausführliches Statement am Montagabend

Was genau das Medikament bei Willi Herren ausgelöst hat, ist bislang unbekannt. In der vierten Folge des diesjährigen Dschungelcamps am Montagabend (22.15 Uhr) soll Jasmin Herren ein ausführliches Statement zum Tod ihres Mannes abgeben, schreibt RTL.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Gefährliche Nebenwirkungen

Laut des Senders sind Benzodiazepine in den Beruhigungsmitteln enthalten, die am häufigsten zu Medikamentenabgängigkeiten führen. Sie wirken angstlösend, beruhigend, entspannend und schlaffördernd. Zu den Nebenwirkungen zählen Konzentrationsschwäche, die Beeinträchtigung des Reaktionsvermögen und Atemstörungen, insbesondere in Kombination mit Alkohol.

Anzeige

Jasmin Herren: „Wir waren nie getrennt“

Bereits am zweiten Tag des Dschungelcamps in Südafrika hatte Jasmin Herren etwas zu „gestehen“. So erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass das angebliche Ehe-Aus zwischen dem verstorbenen Kölner Entertainer und ihr angeblich nur ein Täuschungsmanöver gewesen sein soll. Ihr damaliges gemeinsames Ziel: Sie wollten, so Jasmin, Herrens oft zudringliche Verwandtschaft, aber natürlich auch Presse und Öffentlichkeit auf Distanz halten.

„Wir haben gelogen“, sagte sie doch etwas überraschend. „Wir waren nie getrennt.“ Selbst der gemeinsame Gang zum Scheidungsrichter sei eine vorgetäuschte Strategie gewesen, um sich neue Fluchtmöglichkeiten zu schaffen. „Lass uns abhauen - haben wir eh immer gesagt“, so Jasmin. Doch dann sei alles anders gekommen.