Druck steigt: Meghan entschuldigt sich bei Gericht für Irreführung

Merkel ist wieder da

Lange sah es so aus, als würde Kanzlerin Angela Merkel nun langsam in den Ruhestand gleiten. Doch die Krisen lassen ihr auch in den letzten Wochen ihrer Amtszeit keine Ruhe. Die Flüchtlinge aus Belarus und die steigenden Corona-Zahlen bringen sie dazu, noch einmal das Zepter in die Hand zu nehmen.